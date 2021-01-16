На кладбище Кяльбаджарского района через 27 лет вновь озвучен азан.
АПА представляет эти кадры.
На кладбище Кяльбаджарского района через 27 лет вновь озвучен азан.
АПА представляет эти кадры.
Дата: 2021/01/16 15:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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