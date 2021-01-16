Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей о возможном обледенении дорог в Азербайджане, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления Намидан Пириев, синоптики предупредили о метели и гололеде 21-22 января на территории страны.

«Лицам с небольшим опытом вождения в связи с изменением погодных условий не рекомендуется водить в снежную погоду и на обледенелых дорогах. Во избежание аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, водители должны быть внимательны при управлении автомобилем, учитывать обледенение дорог, регулировать скорость движения транспортных средств, которыми они управляют, в соответствии с погодными условиями. Также водителям не следует совершать обгон и резкие маневры без необходимости».

Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о резком изменении погодных условий в предстоящие дни, информирует АПА.

Minval.az