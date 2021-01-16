Решение Оперативного штаба при Кабмине по карантину:
С 18 января аннулируются СМС- разрешения.
С 25 января:
Открываются торговые объекты;
Открываются парикмахерские и салоны красоты;
Открываются музеи и выставочные залы;
Восстановлено междугороднее и межрайонное движение.
Торговые центры и крупные торговые центры снова работать не будут.
Доступ к Баку и региональным дорогам будет закрыт до 25 января.
С 1 февраля откроются рестораны, кафе и чайханы.
Бакинский метрополитен снова работать не будет.
По выходным общественный транспорт не работает.
Также обязательно использование медицинских масок в помещении и на улице.
Особый карантинный режим продлится до 1 апреля.