Решение Оперативного штаба при Кабмине по карантину:

С 18 января аннулируются СМС- разрешения.

С 25 января:

Открываются торговые объекты;

Открываются парикмахерские и салоны красоты;

Открываются музеи и выставочные залы;

Восстановлено междугороднее и межрайонное движение.

Торговые центры и крупные торговые центры снова работать не будут.

Доступ к Баку и региональным дорогам будет закрыт до 25 января.

С 1 февраля откроются рестораны, кафе и чайханы.

Бакинский метрополитен снова работать не будет.

По выходным общественный транспорт не работает.

Также обязательно использование медицинских масок в помещении и на улице.

Особый карантинный режим продлится до 1 апреля.

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