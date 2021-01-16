Политическую повестку дня в Армении определяет Азербайджан — поездка президента нашей страны Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханум Алиевой в Шушу подтвердила это еще раз. Напомним: в числе прочего, Президент и Первая леди посетили в Шуше церковь Казанчи. Что вызвало весьма бурную реакцию Микаела Минасяна, зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего посла Армении в Италии и Ватикане. Который выдал прямо-таки крик души: «Мехрибан Алиева, которую Анна Акопян приглашала в Шуши «пить чай и слушать мугам», вошла в собор Казанчецоц, и далеко не в качестве гостьи. Анна же Акопян, некогда гордо позировавшая в качестве хозяйки на фоне пейзажей Шуши, отправилась в Москву, и в сети разошлись кадры, как прибывшие поселяются в отеле «Арарат Парк Хаятт». То есть в тот же день, когда Мехрибан Алиева «создала» для нас новый символ потери, ответственная за это Анна Акопян ищет пристанище, покой и роскошь в другом символе потери…»
То возмутительное заявление Анны Акопян имеет предысторию, которую стоило бы напомнить. Как рассказывал Minval.az, в августе 2019 года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, встречаясь в Центре Гейдара Алиева с беженцами и вынужденными переселенцами, заявила: «У нас единая мечта – вместе услышать «Карабах шикестеси» на Карабахской земле. Уверена, что благодаря решительной политике и позиции нашего Президента, государства, с помощью Аллаха мы добьемся этого». Это заявление Мехрибан ханум широко разошлось в соцсетях.
А затем, уже в начале декабря, на это заявление пожелала ответить госпожа Акопян — в полном соответствии с собственной культурой и воспитанием «ниже плинтуса». И публично заявила, что она желает «пригласить Мехрибан Алиеву в «Арцах» (то есть в оккупированный на тот момент Карабах)» и пообещала «обеспечить мугам». Понятно, что такая выходка мадам Акопян не вызвала ничего, кроме возмущения: в гости вообще принято приглашать в свой дом, а не в захваченный чужой, и уж тем более не адресовать таких издевательских «приглашений» законным хозяевам этого дома.
Тем более ясно другое. Выходка госпожи Акопян была частью «тренда», где тон задавал ее муж — это и пьяные «танцульки» на Джыдыр-дюзю, и перенос в Шушу «инагурации» карабахского гауляйтера Араика Арутюняна с последующим пикничком на все том же Джыдыр-дюзю,… Можно долго гадать, чем руководствовался при этом Никол Воваевич, и как минимум имеет право на жизнь версия, что «шашлычный вожак» к этому моменту уже понял, что кормить аудиторию обещаниями не получается, а конкретных достижений нет и не предвидится, и решил набрать очки на карабахской тематике. Но нет сомнений в другом. Оккупация Шуши произошла в то время, пока президентом Армении был Левон Тер-Петросян. Активное участие в захватах азербайджанских земель и этнических чистках азербайджанцев принимали Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Кочарян умудрился даже лично оставить оскорбительную надпись на стене одной из мечетей. И вряд ли есть необходимость напоминать, как бахвалился личным соучастием в расправе над жителями Ходжалы Серж Саргсян. Но именно Никол Пашинян, «народный премьер» и вожак «шашлычной революции», перешел к организации в Шуше откровенно вызывающих и провокационных «мероприятий». А госпожа Акопян в эту дурно пахнущую «инициативу» включилась с жаром и энтузиазмом: то «выстреливала» собственные вызывающие заявления, то отправлялась в Карабах, где позировала с оружием и уверяла, будто бы проходит «военную подготовку»…В Армении упивались «военными успехами» начала девяностых и упорно не замечали ни апрельских боев 2016 года, ни Гызылгая-Гюннютской операции, ни других перемен.
И вот теперь, уже после оглушительного военного разгрома Армении, Микаел Минасян припомнил Анне Акопян ее выходки и фотосессии в оккупированной Шуше.
Можно, конечно, углубиться во внутриполитические подробности и порассуждать, что Микаел Минасян уже давно ведет против четы Пашинян-Акопян впечатляющую «информационную войну». И уж тем более отметить, что поездка супруги «шашлычного премьера» в Москву и встреча «старого нового года» в одном из ресторанов вызвали в Армении понятное возмущение.
Но на самом деле экс-посол Армении в Ватикане напомнил ереванцам о куда более важных вещах, чем скандальные выходки мадам Акопян, И, возможно, раньше других понял, что, во-первых, провокационные «танцульки» и «фоточки» в оккупированной Шуше обошлись Армении слишком дорого. И самое главное, не просматривается шансов на реванш. Судя по всему, в Армении, где самым внимательным образом отследили поездку Президента Ильхама Алиева в Шушу, услышали и предупреждение главы государства: «…Если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким, они сильно пожалеют, и вновь столкнутся с горьким поражением. Никто не сможет устоять перед нами. Отныне так будет всегда. Азербайджанская армия, спецназовцы, наши отважные сыны, бойцы воинских формирований должны беречь Шушу и все освобожденные земли как зеницу ока, чтобы враг больше не предпринимал таких попыток. А если попытается, то это закончится для него еще хуже». Минасян, похоже, свои выводы из этого предупреждения уже сделал. Пусть даже пока что не решается прямо озвучить их «на публику».
Нурани