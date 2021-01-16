Политическую повестку дня в Армении определяет Азербайджан — поездка президента нашей страны Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханум Алиевой в Шушу подтвердила это еще раз. Напомним: в числе прочего, Президент и Первая леди посетили в Шуше церковь Казанчи. Что вызвало весьма бурную реакцию Микаела Минасяна, зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего посла Армении в Италии и Ватикане. Который выдал прямо-таки крик души: «Мехрибан Алиева, которую Анна Акопян приглашала в Шуши «пить чай и слушать мугам», вошла в собор Казанчецоц, и далеко не в качестве гостьи. Анна же Акопян, некогда гордо позировавшая в качестве хозяйки на фоне пейзажей Шуши, отправилась в Москву, и в сети разошлись кадры, как прибывшие поселяются в отеле «Арарат Парк Хаятт». То есть в тот же день, когда Мехрибан Алиева «создала» для нас новый символ потери, ответственная за это Анна Акопян ищет пристанище, покой и роскошь в другом символе потери…»

То возмутительное заявление Анны Акопян имеет предысторию, которую стоило бы напомнить. Как рассказывал Minval.az, в августе 2019 года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, встречаясь в Центре Гейдара Алиева с беженцами и вынужденными переселенцами, заявила: «У нас единая мечта – вместе услышать «Карабах шикестеси» на Карабахской земле. Уверена, что благодаря решительной политике и позиции нашего Президента, государства, с помощью Аллаха мы добьемся этого». Это заявление Мехрибан ханум широко разошлось в соцсетях.

А затем, уже в начале декабря, на это заявление пожелала ответить госпожа Акопян — в полном соответствии с собственной культурой и воспитанием «ниже плинтуса». И публично заявила, что она желает «пригласить Мехрибан Алиеву в «Арцах» (то есть в оккупированный на тот момент Карабах)» и пообещала «обеспечить мугам». Понятно, что такая выходка мадам Акопян не вызвала ничего, кроме возмущения: в гости вообще принято приглашать в свой дом, а не в захваченный чужой, и уж тем более не адресовать таких издевательских «приглашений» законным хозяевам этого дома.

Тем более ясно другое. Выходка госпожи Акопян была частью «тренда», где тон задавал ее муж — это и пьяные «танцульки» на Джыдыр-дюзю, и перенос в Шушу «инагурации» карабахского гауляйтера Араика Арутюняна с последующим пикничком на все том же Джыдыр-дюзю,… Можно долго гадать, чем руководствовался при этом Никол Воваевич, и как минимум имеет право на жизнь версия, что «шашлычный вожак» к этому моменту уже понял, что кормить аудиторию обещаниями не получается, а конкретных достижений нет и не предвидится, и решил набрать очки на карабахской тематике. Но нет сомнений в другом. Оккупация Шуши произошла в то время, пока президентом Армении был Левон Тер-Петросян. Активное участие в захватах азербайджанских земель и этнических чистках азербайджанцев принимали Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Кочарян умудрился даже лично оставить оскорбительную надпись на стене одной из мечетей. И вряд ли есть необходимость напоминать, как бахвалился личным соучастием в расправе над жителями Ходжалы Серж Саргсян. Но именно Никол Пашинян, «народный премьер» и вожак «шашлычной революции», перешел к организации в Шуше откровенно вызывающих и провокационных «мероприятий». А госпожа Акопян в эту дурно пахнущую «инициативу» включилась с жаром и энтузиазмом: то «выстреливала» собственные вызывающие заявления, то отправлялась в Карабах, где позировала с оружием и уверяла, будто бы проходит «военную подготовку»…В Армении упивались «военными успехами» начала девяностых и упорно не замечали ни апрельских боев 2016 года, ни Гызылгая-Гюннютской операции, ни других перемен.

И вот теперь, уже после оглушительного военного разгрома Армении, Микаел Минасян припомнил Анне Акопян ее выходки и фотосессии в оккупированной Шуше.

Можно, конечно, углубиться во внутриполитические подробности и порассуждать, что Микаел Минасян уже давно ведет против четы Пашинян-Акопян впечатляющую «информационную войну». И уж тем более отметить, что поездка супруги «шашлычного премьера» в Москву и встреча «старого нового года» в одном из ресторанов вызвали в Армении понятное возмущение.

Но на самом деле экс-посол Армении в Ватикане напомнил ереванцам о куда более важных вещах, чем скандальные выходки мадам Акопян, И, возможно, раньше других понял, что, во-первых, провокационные «танцульки» и «фоточки» в оккупированной Шуше обошлись Армении слишком дорого. И самое главное, не просматривается шансов на реванш. Судя по всему, в Армении, где самым внимательным образом отследили поездку Президента Ильхама Алиева в Шушу, услышали и предупреждение главы государства: «…Если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким, они сильно пожалеют, и вновь столкнутся с горьким поражением. Никто не сможет устоять перед нами. Отныне так будет всегда. Азербайджанская армия, спецназовцы, наши отважные сыны, бойцы воинских формирований должны беречь Шушу и все освобожденные земли как зеницу ока, чтобы враг больше не предпринимал таких попыток. А если попытается, то это закончится для него еще хуже». Минасян, похоже, свои выводы из этого предупреждения уже сделал. Пусть даже пока что не решается прямо озвучить их «на публику».

Нурани

Minval.az