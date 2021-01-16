Лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы будет разрешен въезд-выезд из 5 городов и 12 районов. Это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Согласно постановлению, с 00:00 18 января до 00:00 25 января 2021 года лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается передвижение между городами Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также райцентрами Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Биласувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) и за их пределами на основании билетов, а лицам, въезжающим в страну через государственную границу в соответствующем порядке, — на основании штампа в их паспортах.

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