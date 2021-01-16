С 4 по 13 января 2021 года специальные мобильные оперативные группы Национальное агентство по очистке территорий от мин Азербайджана (ANAMA) совместно с сотрудниками Внутренних войск Министерства внутренних дел провели специальное оперативно-розыскное мероприятие в освобожденном от оккупации городе Шуша.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 13 ракет, 16 минометных снарядов, 15 ручных гранат, 1 зенитный снаряд, 48 взрывателей, 2 ОБЭ 9Н235, 1 охотничье ружье, 10 магазинов, 7584 патрона различного калибра, 1 штык, 4 противопехотные мины (ОЗМ-160), 400 грамм взрывчатки (тротил), 1 трубчатый взрыватель (100 м) и часть парашюта 4 ракет 9М528.

Боеприпасы были изъяты для обезвреживания и перевезены на Центральный полигон агентства.

Minval.az