Увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Джыдыр дюзю.

«Вчера ночью мы решили остаться в Шуше, хотя должны были вернуться в Баку. Но я посчитал, что мы обязательно должны остаться в Шуше. Потому что Президент Азербайджана впервые приехал в Шушу. Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши.

Уникальная архитектура, рельеф, природа, климат, аура города неповторимы. Вчера я отметил, что впервые побывал в Шуше в 1982 году. В то время здесь было проведено несколько массовых мероприятий. То есть, мне не довелось увидеть Шушу такой, как вчера, сегодня, в таком виде. Я еще раз убедился в том, что уникальная аура, природа, архитектура этого города – наше большое достояние.

Этой ночью я спал всего пять часов. Проснулся в 5 утра, не знаю, почему. Может быть, вчерашний день был очень волнующим, потому что увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство. Возможно, живописной природы, климата Шуши достаточно для того, чтобы человек не хотел долго спать. Перед возвращением в Баку я вновь вернулся сюда, на Джыдыр дюзю, историческое место Шуши, чтобы еще раз обратиться к азербайджанскому народу. Сказать, что мы – счастливый народ, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы счастливый народ, потому что утвердили себя как независимое государство. Еще раз сказать, что Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!», — сказал глава государства.

Minval.az