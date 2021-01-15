Президент компании Crocus Group Араз Агаларов и генеральный директор дирекции космодрома «Восточный» Андрей Новиков заключили контракт на постройку первого этапа аэропортового комплекса на космодроме.

Стоимость контракта составила 28,17 млрд рублей, сообщает РБК. Подрядчик должен скорректировать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и работы по строительству первого этапа комплекса. Согласно условиям соглашения, завершить работы планируется до 12 декабря 2024 года.

Стоит отметить, Crocus Group получил контракт без конкурса. В госкорпорации заявили, что подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развёртывания работ.

Аэропортовый комплекс обеспечит приём, стоянку и отправку воздушных судов внутренних и международных воздушных линий. Он также будет обслуживать пассажиров, грузы и воздушные перевозки на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации.

Общая площадь застройки комплекса составит более 63 тыс. квадратных метров. Максимальный ежегодный грузооборот составит 20 тыс. тонн.

Второй этап строительства запланирован с 2026 по 2029 годы. Предполагаемая предельная стоимость этапа составляет 7,408 млрд рублей.

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