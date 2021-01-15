Азербайджанский манат недооценен на 58,9 процентов по отношению к доллару США. Об этом говорится в индексе Big Mac журнала The Economist, передает Trend.

Согласно индексу, Big Mac стоит 3,95 маната в Азербайджане и 5,66 долларов в США.

«Предполагаемый обменный курс составляет 0,70. Разница между этим и фактическим обменным курсом в 1,70 предполагает, что азербайджанский манат недооценен на 58,9 процентов», — говорится в сообщении.

Таким образом, Азербайджан занял шестое место среди проанализированных стран, за ним следуют такие страны, как ОАЭ (29,1 процентов), Дания (13,4 процентов), Канада (6,6 процентов) и другие.

Minval.az