Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2020 года составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., что на 11,6% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,92% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 2020 год.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $709 млн 390,07 тыс. (спад на 3,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 5,16% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в 2020 году составил $1 млрд 962 млн 155,68 тыс. (спад на 14,3%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,76%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в 2020 году составило $1 млрд 252 млн 765,61 тыс.

Minval.az