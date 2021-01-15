Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2020 году составил 29 млн 23 тыс. 125,27 тонн, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета. Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $9 млрд 363 млн 570,68 тыс.

Экспорт нефти в количественном выражении в 2020 году сократился на 5,9% по сравнению с показателем 2019 года, в денежном выражении спад составил 36,8%.

Доля нефти в общей структуре экспорта в 2020 году составила 68,15%. Средняя цена на азербайджанскую нефть в 2020 году составляла $43,1 за баррель.

Minval.az