Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения в Бейлагане и Тертере предоставило частные дома 20 семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами в результате военных действий.

Как говорится в сообщении Министерства, в мероприятии приняли участие заместитель министра Хидаят Абдуллаев и главы Исполнительных властей районов Асиф Агаев и Мустагим Мамедов.

Замминистра отметил, что в 2020 году успешно реализована программа по предоставлению в 2020 году рекордного числа – 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны.

В целом за прошедший период этим гражданам было предоставлено более 9100 квартир и частных домов.

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