В регионе продолжается процесс «геополитического переформатирования», старт которому дала победа Азербайджана в Карабахе — именно так точнее всего можно охарактеризовать итоги состоявшихся в Исламабаде переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Махмуда Куреши. По итогам переговоров была подписана совместная декларация. Стороны выразили готовность сотрудничать по самому широкому кругу вопросов, от экономики и логистики до внешней политики и обороны.

Но что за кадром?

Намеренно оставим в стороне алармистские вопли армянских СМИ, где со ссылкой на греческих коллег уже испуганно заверещали о некой «оси» Турция-Азербайджан-Пакистан, направленной против Греции, Армении и Франции (!). Тем более что подоплека здесь вполне «прочитываемая»: если до сентября 2020 года любые события в мире, будь то неурожай бобов какао в Кот-д’Ивуар или военный переворот в Судане, армянские эксперты трактовали в стиле «обстановка в мире меняется в пользу Армении и «Арцаха», вот еще немного — и нам подарят шесть восточноанатолийских вилайетов», то теперь настроения изменились на прямо противоположные. И любая новость с тегами «Азербайджан» и «Турция» вызывает настоящую «паническую атаку», а если это трехсторонние переговоры, где обсуждается, в числе прочего, военное и военно-техническое сотрудничество — тем более. Важно другое. Визит Джейхуна Байрамова в Исламабад и состоявшиеся там переговоры знаменуют собой серьезное переформатирование геополитической архитектуры всего региона.

В самом деле, братские отношения между Азербайджаном и Турцией — факт общеизвестный. Это братство многократно укрепилось во время Отечественной войны. Теплые и братские отношения нашей страны с Пакистаном — тоже не новость и не сенсация. Уже после победы нашу страну посетил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршал авиации Муджахид Анвар Хан. В СМИ уже просачивались сведения о намерении нашей страны приобрести у Пакистана современные истребители. Тем более не секрет, что теплые и по-настоящему братские отношения существуют у Турции и Пакистана.

Но теперь в регионе — и этого нельзя не заметить — создается полновесный формат многостороннего сотрудничества. Трехсторонний формат встречи примечателен сам по себе. Более того, это не «одноразовое» событие: уже анонсированы переговоры в том же формате в 2022 году в Турции.

Но самое примечательное, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже анонсировал переговоры министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана. Также, по его словам, планируется и встреча министров иностранных дел Турции, Туркменистана и Афганистана. И вот тут уже достаточно простого взгляда на карту: именно через Туркменистан и Афганистан Турция и Азербайджан «выходят» к Пакистану. Еще вчера это была просто география. Сегодня Туркменистан и Афганистан оказываются в роли «транзитных стран» нового регионального союза с огромными перспективами, что по понятным причинам будет работать на сближение Кабула и Ашхабада с Баку.

А тогда уже новое прочтение получает другая новость: синхронно с переговорами в Пакистане и подготовкой переговоров с главами МИД Туркменистана и Афганистана Азербайджан проводит двусторонние переговоры с Пакистаном и приступает к открытию в Кабуле своего посольства. Более того, в Афганистане Азербайджан уже реализует серьезные проекты, обучает в своих вузах афганских студентов, открывает в Афганистане аналог знакомого нам ASAN xidmet. Тем более что «фундамент» уже есть. К тому же в регионе уже существует такой формат сотрудничества, как «Лазуритовый коридор» Афганистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Турция. Еще 2 июля 2020 года в формате видеоконференции состоялась встреча лидеров Туркменистана, Афганистана и Азербайджана, Гурбангулы Бердымухамедова, Мохаммада Ашрафа Гани и Ильхама Алиева. И вот теперь «Лазуритовый путь» получает новое продолжение во всех смыслах. Конечно, после спровоцированной Арменией новой войны транспортные и инфраструктурные проекты на какое-то время «выпали из кадра». Но теперь все меняется. Азербайджан, одержав блистательную победу, кроме всего прочего, еще и надежно обезопасил свои железные дороги и трубопроводы — Армении после такого разгрома еще долго будет не до «вылазок» на чужую территорию. И самое главное, уже после победы в войне Азербайджан запустил в полном формате Южный Газовый коридор. Что уже имеет особый интерес для Туркменистана с его огромными запасами газа и отсутствием надежной и независимой системы экспорта. То есть Азербайджан разыграл в регионе новую «гроссмейстерскую партию». Наша страна оказывается ключевым участником нового «транскаспийского» формата сотрудничества, «базовые площадки» для которого были подготовлены заранее. Что полностью соответствует уже знакомому стилю внешней политики и дипломатии президента Ильхама Алиева — с тщательной подготовкой, с созданием экономической и «договорной базы», учетом многосторонних интересов и политических рисков. Благодаря которой становятся реальностью самые смелые проекты.

Нурани

Minval.az