«Актеры, певцы и другие известные люди могут носить военную форму лишь с разрешения Министерства обороны и других соответствующих структур». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.
Он отметил, что призванные в армию по мобилизации и демобилизованные лица должны соблюдать существующие правила.
По его словам, это также касается известных лиц:
«Не имеющие права носить военную форму лица могут использовать ее лишь для каких-либо видеороликов, фильмов и других мероприятий на основании разрешения соответствующих структур».