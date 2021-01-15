«Актеры, певцы и другие известные люди могут носить военную форму лишь с разрешения Министерства обороны и других соответствующих структур». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

Он отметил, что призванные в армию по мобилизации и демобилизованные лица должны соблюдать существующие правила.

По его словам, это также касается известных лиц:

«Не имеющие права носить военную форму лица могут использовать ее лишь для каких-либо видеороликов, фильмов и других мероприятий на основании разрешения соответствующих структур».

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