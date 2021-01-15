Из Грузии вывозятся около 250 граждан Азербайджана.

Выехавшие на прошлой неделе граждане сдали анализы на коронавирус в клиниках Тбилиси, Марнеули и Батуми, результаты анализов каждого были отрицательными, передает АПА.

В настоящее время они находятся на КПП «Сыныг керпю» на азербайджано-грузинской государственной границе, где в сопровождении сотрудников посольства обеспечивается их пропуск на территорию Азербайджана.

Сообщается, что приехавшие в Азербайджан граждане не будут помещены на карантин на территории страны.

Отметим, посольство Азербайджана в Грузии осуществило вывоз из Грузии до 2000 граждан Азербайджана.

Minval.az