Реализация планов по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе может способствовать дополнительному укреплению партнерства Азербайджана и Турции и стать еще одним мотивом для взаимных инвестиций.

Об этом сказал российский политолог, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его словам, планы по разблокировке транспортной инфраструктуры отвечают интересам железнодорожной отрасли.

«Среди игроков, которым выгодна практическая реализация таких планов, безусловно, корпорация «Российские железные дороги», дочерняя компания которой, «Южно-Кавказская железная дорога», управляет соответствующей инфраструктурой в Армении»,- отметил Нейжмаков (цитата по Trend).

«Также не будем забывать, что увеличение потоков грузов (а при реализации наиболее благоприятных сценариев, и числа пассажиров), которые будут направляться в Россию транзитом через территорию Азербайджана, станет одним из аргументов для вложений в развитие инфраструктуры уже на российской территории (прежде всего, в Северо-Кавказском федеральном округе). Это вполне вписывается во вновь обозначенные Владимиром Путиным приоритеты, связанные с задачей «инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию» (как выразился российский Президент в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся в декабре 2020 года)»,- подчеркнул аналитик.

По его словам, восстановление и реконструкция соответствующих инфраструктурных объектов потребует серьезных инвестиций.

Minval.az