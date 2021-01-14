Надо готовить общественное сознание. Готовить к тому, что карабахские армяне отныне — это граждане Азербайджана. Им предстоит принять азербайджанское гражданство, необходимо также, чтобы они изучали азербайджанский язык. Эти вопросы важно продвигать в переговорную повестку дня для того, чтобы обеспечить мирную бесконфликтную интеграцию армян Нагорного Карабаха в состав многонационального Азербайджана.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя итоги московских переговоров между лидерами Азербайджана, Армении и России.

«Нужно поставить четкую, финальную точку, прекратить любые попытки разглагольствования по поводу некоего «статуса» или претензии на некий «статус» Нагорного Карабаха, — считает эксперт. — Никакого статуса нет! Статус может быть один: культурная автономия карабахских армян. Этот статус уже предложен властями Азербайджана. И он будет обеспечен. Армяне, проживающие на территории Азербайджана, будут его полноправными гражданами, получат свои экономические и прочие бонусы от национального богатства страны. Необходимо поставить точку в педалировании тезисов о «статусе» в Ереване или любых других местах, точку в требовании , чтобы Минская группа ОБСЕ здесь что-то решала. Все, война закончена, точка поставлена и необходимо дальше нормально, мирно развивать регион в рамках всех тех договоренностей, которые были достигнуты .

«В завершение хотел бы сказать: безусловно, что будет с Николом Пашиняном – это внутреннее Армении. Но фактор Пашиняна на нынешнем этапе носит стабилизирующий характер для самой же Республики Армения. Армения должна получить альтернативу призывам к реваншу. Эта альтернатива — мирное сосуществование, экономическое развитие, процветание, разблокирование торгово-экономических связей, установление Ереваном дипломатических отношений с Турцией и Азербайджаном и отказ от порочной националистической идеологии, к сожалению, за 30 лет приведшей Армению к тому военно-политическом краху, в котором она оказалась сейчас», — говорит эксперт, слова которого приводит «Москва-Баку».

Minval.az