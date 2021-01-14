Во время недавней войны в Нагорном Карабахе Азербайджан одержал потрясающую победу над армянскими войсками, его военная стратегия оказалась исключительно эффективной в сложной горной местности. Азербайджан использовал свой высокопрофессиональный спецназ и технологическое превосходство, чтобы полностью подавить армянские силы.

Об этом ​​в UK Defense Journal написал сэр Ричард Оттэуэй, член парламента от Южного Кройдона (1992–2015 гг.), председатель Специального комитета по иностранным делам (2010–2015 гг.).

«Истоки победы Азербайджана лежат в многолетней проницательной политике, начиная с его болезненного поражения Армении во время первой карабахской войны в 1992–1994 годах. Баку неуклонно модернизировал свои вооруженные силы и углублял стратегическое партнерство с Турцией, членом НАТО, а политическое руководство Армении почивало на лаврах», — отмечает сэр Ричард Оттэуэй.

«Спецназ Азербайджана — это высокопрофессиональная сила, сыгравшая ключевую роль в захвате армянских опорных пунктов, в том числе стратегически важного города Шуша. Но при этом еще одним мощным фактором победы Азербайджана является и технологическое превосходство, особенно использование дронов TB2 турецкого производства для уничтожения армянской бронетехники», — пишет экс-член парламента.

«Если верить последним сообщениям, министерство обороны Великобритании стремится расширить свою собственную программу беспилотников после весьма успешного развертывания в Азербайджане дронов TB2, включив в нее БПЛА меньшего размера в качестве дополнения к существующему флоту Predator в Великобритании. Это было бы полезным и долгожданным решением», — резюмирует сэр Ричард Оттэуэй.

Minval.az