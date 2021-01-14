Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло вчера с участием военнослужащих недалеко от Шуши.

Как сообщил старший помощник военного прокурора республики, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев, на основании поступившей информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия: «Взяты объяснительные, выполнены другие действия. По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.2 УК Азербайджанской Республики (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены неотложные следственные действия».

Следствие продолжается.

Minval.az