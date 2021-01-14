В воздухе наблюдается пылевой туман.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, 14 января наблюдался трансграничный перенос пыли юго-западные ветрами на территорию страны.

Согласно информации, поступившей из автоматических станций мониторинга, количество пыли в Баку в течение дня превышало норму в 1,5 раза. В Гяндже количество пыли днем было в 4,5-5,1 раза выше нормы, в настоящее время — в 1,7 раза выше нормы.

Следует отметить, что 15 января в результате преобладания воздушных потоков юго-западного направления на территории страны количество пыли будет незначительно выше нормы.

Minval.az