«Христианские памятники в освобожденных от оккупации регионах также будут восстановлены, различий между памятниками мы не делаем».

Об этом сказал министр культуры Анар Керимов.

Министр отметил, что в настоящее время нет нужных условий для восстановления албанских церквей: «К сожалению, у нас нет полного контроля над всеми албанскими церквями. Церковь Агоглан в Лачине, монастырь Худавенг в Кяльбаджаре находятся под нашим контролем, но монастыри Гандзасар и Амарас пока не находятся под нашим контролем. Те памятники, которые находятся под нашим контролем, обязательно будут восстановлены.

Мы также восстановим церковь Газанчы в Шуше. В ходе встречи генерального директора ИСЕСКО с президентом Азербайджана было выдвинуто предложение по поводу того, что ИСЕСКО хочет провести ремонт двух мечетей и одной церкви. На мой взгляд, то что ИСЕСКО как организация мусульманского мира также участвует в восстановлении церкви является очень важным посланием».

Minval.az