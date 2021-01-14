Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О дополнительных мерах, связанных с восстановлением поврежденных объектов и проведением ремонтно-строительных работ, в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана начиная с 27 сентября 2020 года».

Для полного восстановления поврежденных объектов и проведения ремонтно-строительных работ, в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана начиная с 27 сентября 2020 года, функции заказчика по строительству жилых домов и объектов, а также по организации и координации работ, проводимых в процессе строительства, возлагаются на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству экономики, министерству финансов и соответствующим органам местной исполнительной власти поручено принять по назначению соответствующие меры для обеспечения выполнения настоящего распоряжения.

Minval.az