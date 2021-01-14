Стала известна сумма ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии, начатой 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против Азербайджанской Республики.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что в целом сумма ущерба составляет около 91 млн. манатов: «Ущерб по транспортным средствам оценивается в размере 400 тыс. манатов, сельскому хозяйству (скот, техника и т.д.) — 1 млн. 311 тыс. манатов, субъектам предпринимательства (оборудование, инструменты) — 2 млн. 500 тыс. манатов, Тертерскому Хлопковому заводу — 3 млн. 524,6 тыс. манатов, инфраструктуре (автомобильные дороги, почта, связь, электричество, газо- и водоснабжение, информационное обеспечение) — 27 млн. 410 тыс. манатов, частным жилым домам, многоквартирным домам и другим строениям — 19 млн. 200 тыс. манатов, азрушенным частным аварийным жилым домам — 13 млн. млн. 919,5 тыс. манатов, квартирам в разрушенных аварийных многоквартирных домах (город Гянджа) — 8 млн. 800 тысяч манатов, по другим разрушенным аварийным строениям — 994 тыс. манатов, по первоначальной помощи 6 143 семьям — 9 млн. 68 тыс. 128 манатов» (цитата по АПА).

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