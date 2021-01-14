Погибший в Отечественной войне военнослужащий Азербайджанской Армии Афиг Гасанов похоронен в Гусаре.

Тело ставшего шехидом в боях в направлении Муровдага сверхсрочника Гасанова Афига Намиг оглу (1999 г.р.) было доставлено в Гусарский район. Шехид был похоронен в родном селе Бёюк Муруг, сообщает АПА.

В похоронах приняли участие руководство исполнительной власти Гусарского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности района.

Отметим, А.Гасанов был одним из 64 военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне.

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