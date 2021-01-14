В результате оккупации Агдама пришел в негодность участок железной дороги Евлах-Ханкенди, проходящий по территории района.

По этой причине конечной станцией поездов стала станция Кочарли Тертерского района, пишет АПА.

На основании распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, реконструируется 45-километровый участок железнодорожной линии до Барды и Агдама.

На линии Барда-Агдам запланировано строительство 117 искусственных сооружений, в том числе 103 железобетонных труб, 4 переходов для животных, 2 крупных дорожных развязок и 2 мостов.

Наряду с земельными работами ведется проектирование этих сооружений.

Minval.az