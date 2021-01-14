Несколько дней назад в Москве Генпрокуратура РФ торжественно отметила свой 299-й день рождения. Дата, скажем так, «еще чуть-чуть — и юбилейная». Для участия в торжественных мероприятиях в Москву направилась делегация Генпрокуратуры Азербайджанской Республики во главе с генпрокурором Кямраном Алиевым. Как уже сообщали СМИ, в том числе Minval.az, в Москве прошла трехсторонняя встреча генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, генпрокурора Армении Артура Давтяна и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Кроме того, Игорь Краснов провел и двусторонние встречи с Кямраном Алиевым и Артуром Давтяном.

И вот теперь генпрокуратура Армении в своем официальном пресс-релизе сообщает: «Давтян (в ходе встречи с Красновым — Minval.az) упомянул о возможности исключения (…) розыска бывших и действующих чиновников Армении на территории СНГ на основании (…) уголовных преследований, возбужденных полномочными органами Азербайджана». В переводе: слезно молил генпрокурора РФ не давать хода азербайджанским розыскным ордерам.

Понятно, что заявление это продиктовано внутриполитической повесткой дня в Армении. Еревану есть чего бояться. Прежде всего, здесь очень хорошо помнят, как еще в 2017 году Азербайджан на основе своего розыскного ордера добился экстрадиции из Беларуси Александра Лапшина, чем изрядно перепугал и многих желающих отправиться в тогда еще оккупированный Карабах, и даже редактора «Эхо Москвы» Венедиктова. А теперь перед отъездом в Москву генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев дал интервью, где анонсировал начало «судебной войны» против Армении. «Мы постараемся поднять все доказательства преступлений, совершенных армянскими воинскими подразделениями, — пообещал он. — Мы начнем судебные процессы в международных судах против армянского государства, армянских официальных лиц и конкретных государственных органов этой страны. Надеюсь, у нас есть достаточно доказательств, чтобы добиться успеха в этом деле». А в Баку, как уже убедилась армянская верхушка, слов на ветер не бросают. Более того, здесь прекрасно помнят, как во время Отечественной войны Генпрокуратура Азербайджана вела свою «информационную войну» — с оперативными пресс-релизами о преступлениях, совершенных армянской военщиной против мирного населения Азербайджана, с четкой правовой квалификацией действий Армении с точки зрения международного гуманитарного права…Тем более очевидно, что Кямран Алиев обсуждал этот вопрос со своими коллегами, в том числе и с Игорем Красновым. А у Москвы и Баку налаженное сотрудничество в сфере взаимодействия правоохранительных и надзорных органов. В истории которого нет ничего похожего на спешный вывоз в Армению из подмосковного Путилково убийц спецназовца Никиты Белянкина. Так что у армянских чиновников есть ве основания «дрожать по кабинетам». Тем более что, к примеру, нынешний министр обороны этой страны Вагаршак Арутюнян прямо бахвалился в интервью российским журналистам: «Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику…» Неудивительно, что в Армении теперь многие обитатели высоких кабинетов старательно изучают доступные базы данных по розыску и прикидывают, в какую страну ехать можно, а куда не следует: встретить вполне могут не с красной дорожкой, а с наручниками и «автозаком» вместо лимузина.

И, наверное, здесь можно было бы поставить точку. А еще припомнить нашумевший совет Владимира Путина, который в наиболее цензурном изложении звучит так: соблюдать закон надо всегда, а не только когда взяли за горло.

Но есть тут еще одно, весьма существенное и весьма неприятное обстоятельство. Артур Давтян, во-первых, раскрыл подробности переговоров за закрытыми дверями, что уже само по себе моветон. А во-вторых, попытался «замарать» и своего собеседника Игоря Краснова, и Россию как государство. В самом деле, аресты на основе международных розыскных ордеров — дело долгое, непростое и сопряженное со множеством бюрократических и судебных процедур, да еще с известным прокурорским «буквоедством». Но теперь, после откровений Давтяна, любая проволочка даже по вполне объективным причинам будет восприниматься и трактоваться по крайней мере определенной частью азербайджанского политического спектра как следствие неких «тайных договоренностей» между Москвой и Ереваном — вне зависимости от того, удалось ли Давтяну на самом деле уговорить Краснова «прикрыть» на территории России армянских военных преступников или же никаких подобных «договоренностей» не существует в природе. А речь идет об обвиняемых в совершении тягчайших преступлений, включая обстрел Гянджи ракетами СКАД, Тертера и Барды — РСЗО «Смерч», попытках сбивать гражданские лайнеры на подлете к Баку и т.д. Словом, не та тема, где кому-то очень сильно захочется гласно и открыто «прикрывать» интересы Еревана. Так что остается только подождать, кто скажет Артуру Давтяну «прокурорское спасибо» за его провокационные «откровения».

Нурани

Minval.az