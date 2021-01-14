Супруга шехида, героя первой Карабахской войны Халида Гулиева, заслуженная артистка Азербайджана, исполнительница народных песен Айбениз Гашимова представила проект «Gəldik Qarabağa» («Мы в Карабахе»), сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие воспитанники Творческой академии Айбениз Гашимовой и танцевальная группа «Alov» под управлением Эмиля Панахова. Режиссером работы выступила сама Айбениз Гашимова, оператор – Надир Мехтиев.

Проект посвящен Победе Азербайджана над армянской агрессией, востановлению терроториальной целостности страны, нашему славному народу и доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и памяти шехидов Карабахской войны.

Напомним, супруг Айбениз Гашимовой – Халид Гулиев стал шехидом 10 июля 1992 года. Ему было всего 29 лет… Халид Гулиев родился 9 сентября 1962 года в Баку. Выпускник Политехнического института, был главным инженером и затем директором экспериментального завода при министерстве образования. Добровольцем ушел на фронт, вступив в ряды спецназа внутренних войск. Героически воевал на Агдеринском и Ходжалинском направлениях. Именно он водрузил флаг Азербайджана на высоте после освобождения села Нахчиваник. Стал шехидом, когда вызволял из окружения боевых товарищей в селе Маникли — на обратном пути, подоравашись на мине в БТР. Награжден медалью «За Отчизну», в его честь назван лицей № 62 в Низаминском районе Баку и одна из улиц столицы, где учился и жил герой.

Minval.az