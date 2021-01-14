Погибший в Отечественной войне военнослужащий Азербайджанской Армии Алиев Гусейн Сахиб оглу (2000 г.р.) похоронен в Товузе, передает АПА.

Тело героически погибшего в боях в направлении Муровдага Гусейна Алиева было доставлено в Товузский район. После церемонии прощания шехид был похоронен в родном селе Эсирик-Джырдахан.

В похоронах приняли участие руководство исполнительной власти Товузского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности района.

Отметим, Алиев Гусейн Сахиб оглу был одним из 64 военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне.

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