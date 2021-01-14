Армянские оккупанты разрушили малые гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана, особенно в Кяльбаджарском, Лачинском и других районах, демонтировали работоспособное оборудование, сожгли или взорвали то, что не могли унести. В настоящее время эти станции находятся в непригодном состоянии, так как полностью разрушены.

Тем не менее, ОАО «Азерэнержи» уже предприняло практические шаги для достижения поставленных Президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики и ремонтирует 8-мегаватную малую гидроэлектростанцию “Гюлебирд” в Лачине, работа близится к завершению.

Заменяется или ремонтируется поврежденное в ходе боев оборудование — машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы. Одновременно восстанавливается пришедшая в непригодность после боевых действий труба, по которой вода из реки Хакари подается к гидроагрегатам, сообщает АПА.

В результате работ, проводимых вахтовым методом, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию электростанцию «Гюлебирд» . Для этого были задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты.

Первоначально напряжение 10 кВ, генерируемое генератором на Малой ГЭС «Гюлебирд», будет передаваться в близлежащие воинские части в Лачине и Губадлы, а в будущем по высоковольтной линии на новую подстанцию 110 кВ, которая будет построена в Губадлы.

Minval.az