В мире, в том числе в Азербайджане, продолжается борьба с коронавирусом. После того, как в стране будет проведена вакцинация, число заражений существенно снизится.
Об этом сказал главный инфекционист Тейяр Эйвазов, сообщает Trend .
«Выработка иммунитета у переболевших людей, а также у вакцинированных поспособствует в результате формированию искусственного иммунитета», — сказал он.
Главный инфекционист добавил, что в этом случае заражений глобального уровня, как сегодня, не будет, и инфекция станет управляемой.