В соответствии с постановлением Кабинета министров “О некоторых вопросах, связанных с медико-социальной экспертизой военнослужащих, получивших ранения (ранения, травмы, контузии) в ходе военных операций, проводимых во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики” от 13 января 2021 года, была создана комиссия для оперативного, своевременного, качественного и централизованного решения вопросов проведения указанной медико-социальной экспертизы.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно постановлению, председателем комиссии будет министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В состав комиссии вошли заместители министров обороны, здравоохранения, начальник Главного медицинского управления Министерства обороны, заместитель председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, уполномоченные лица государственных органов, в подчинении которых находятся военно-врачебные комиссии.

Комиссия обеспечит ускоренное оформление документов, связанных с определением увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, связанных с военной службой, в централизованном порядке путем проведения совместного визуального осмотра военнослужащих, получивших увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе военных действий, начавшихся 27 сентября 2020 года. Также комиссия включит направления на медико-социальную экспертизу в “реестр направлений на медико-социальную экспертизу” с целью оценки инвалидности и проведет оценку инвалидности путем проведения визуального осмотра.

Комиссии также поручено внеочередное обеспечение средствами реабилитации военнослужащих, имеющих инвалидность, а также принятие необходимых мер в связи с их реабилитацией. Для совместной реализации указанных мероприятий решением комиссии будут созданы рабочие группы, состоящие из представителей государственных органов, экспертов.

Другим решением, принятым Кабинетом министров, была создана комиссия для обеспечения оказания оперативной, своевременной и качественной психологической помощи военнослужащим и семьям шехидов, участвовавшим в военных операциях, проводимых во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Minval.az