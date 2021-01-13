При успешной реализации трехстороннего Заявления от 11 января Армения, фактически находившаяся в транспортной изоляции с 1994 года, получает доступ к коридору «Север-Юг», а Азербайджану становится доступным прямой наземный путь в Турцию, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на аналитиков Caliber.

Но помимо этого, если, как заверил президент Ильхам Алиев, железные дороги России и Армении соединятся через Азербайджан, Баку получит сильнейший инфраструктурный инструмент, благодаря чему резко увеличится роль АР в регионе.

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