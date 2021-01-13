Путин и Алиев, можно сказать, протянули руку Пашиняну, показали, что воспринимают его как партнера, с которым они готовы вести дискуссию». «Это должно усилить позиции Пашиняна, а произойдет это или нет – будет во многом зависеть и от самого премьера Армении.

Об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.

«Вместе с тем, когда мы слышим от Пашиняна заявления, разнящиеся с заявлениями Путина и Алиева – это нормально в его положении. Он чувствует себя проигравшей стороной и надеется, наверное, как и многие в Армении, на реванш. Для многих там конфликт не завершился. Но, на мой взгляд, несмотря на это, важно, что встреча в Москве состоялась. Это показывает то, что Путин не хочет пускать ситуацию на самотек, потому что прекрасно понимает – если что-то пойдет не так, этим немедленно воспользуются США – или сами, или через Францию.

В течение двух месяцев продолжается мирный процесс. И за это время мы видели в Армении попытки радикалов типа Вазгена Манукяна его сорвать. Но пока «партия войны», «партия реванша» к власти в Ереване не пришла. Но при этом она очень сильна. И когда она говорит, что мы проиграли войну только потому, что Пашинян не бросил армянскую армию на помощь Карабаху, народ слушает. Напомню, что Манукян стоял за демонстрациями, которые в феврале 1998 года привели к смещению президента Тер-Петросяна. То есть это весьма опытный человек в организации беспорядков. И он ждет любого промаха Пашиняна.

Пашинян сегодня находится в психологической ловушке. За минувшие 2,5 года своего пребывания на посту он сделал столько яростных бескомпромиссных заявлений, он столько раз говорил, что готов идти до конца и не отдаст ни пяди земли, а теперь получается, отдал. Армянское общество и так было разогрето национализмом, а Пашинян его еще сильнее разогрел и теперь готово выкинуть самого лидера «бархатной революции».

В Армении на протяжении последних лет считали, что у них есть альтернатива России. И если Россия будет сильно зажимать, можно обратиться к Соединенным Штатам и Франции, поплакаться на имперскую политику. Армянское общество все эти годы жило мыслью о том, что сейчас к ним придет Евросоюз, что они станут частью большой Европы и что ЕС предложит им самые выгодные экономические проекты. Честно говоря, это, конечно, смешно – страна, которая не имеет с Евросоюзом не то, что границы, а даже выхода к морю. И что вообще такого интересного Армения может предложить Евросоюзу. Все эти чаяния оказались не более чем мифом, вокруг которого конструировалась идея армянского общества – что мы чуть ли не форпост западной цивилизации на Востоке и Запад спешит взять нас под свое крыло. Теперь, когда они увидели, что никаких экономических проектов идея интеграции с Евросоюзом не принесла, они начинают задумываться – а что делать? Мы в блокаде со стороны Азербайджана, Турции, а Евросоюз на помощь не идет.

На встрече в Москве стороны договорились о разблокировке транспортно-экономических связей в регионе. Возможно отдаленно к Армении приходит осознание того, что можно выстраивать какие-то другие, долгосрочные отношения, кроме войны. Но пока это все очень зыбко и хрупко. Пока армянское общество пребывает в шоке от военного поражения, есть силы, которые надеются на реванш и они, конечно, будут пытаться сместить Пашиняна и посадить на его место кого-то более радикального.

Нужно какое-то время, чтобы пришло осознание, что реванш невозможен. И перспективы мира в Карабахе будут зависеть от того, кто придет к власти в Ереване. Это сейчас ключевой вопрос, который важен и для Баку, и для Москвы.

Понятно, что откат назад, жажда реванша ничего хорошего Армении или ее развитию не принесет. Это будет серьезный шаг назад» (цитата по «Москва-Баку»).

Minval.az