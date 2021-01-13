Развивать регион вне всяких сомнений предстоит самому Азербайджану, Россия занимается сейчас лишь ликвидацией последствий войны в рамках миротворческой миссии. «Забота о регионе безусловно, на плечах властей Азербайджана. Можно быть уверенным в том, что местным самоуправлением в Карабахе Россия заниматься точно не будет».

Об этом заявил известный экономист, постоянный член «Изборского клуба» Михаил Хазин.

«Россия там выполняет только две функции: контроль за тем, чтобы там не было снова войны (причем проблема в том, что есть очень много третьих сил, заинтересованных в том, чтобы война была) и военная сторона превращения бывшей прифронтовой зоны в жилую (то есть, прежде всего, разминирование и обеспечение безопасности). А развитие территорий – строительство инфраструктуры и другие гуманитарные аспекты – конечно, является делом той страны, которой они принадлежат», — отметил Михаил Хазин, которого цитирует «Вестник Кавказа».

Minval.az