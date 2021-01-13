Очевидно, что Владимир Путин и Ильхам Алиев стараются подставить плечо Николу Пашиняну, поскольку для них важно, чтобы трехстороннее Заявление по Карабаху выполнялось. Если смотреть на перспективу выполнение Заявление было бы выгодно и для развития самой Армении.

Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

— В сделанных по итогам переговоров заявлениях со стороны трех лидеров мы услышали близость позиций Москвы и Баку. Путин и Алиев отмечали, что карабахский конфликт — в прошлом. Никол Пашинян заявил, что нет, есть еще нерешенные вопросы. Понятно, что мирное соглашение было определено победой Азербайджана в войне. Но оно стало и компромиссом, на самом деле, выгодным как Азербайджану, так и Армении. Что получила Армения – спасение от полного разгрома и потери всего, Азербайджан получил — как военным, так и после политическим путем большую часть ранее оккупированных территорий.

Алиев сегодня выступает с сильных позиций. У себя в стране он — национальный герой. Пашинян напротив – антигерой, сдавший территории. Премьеру Армении на переговорах в Москве нужен был хоть какой-то бонус, но он его не получил. Что-то получить он больше не может и прекрасно это понимает. Для Армении сегодня возникла сложная ситуация с 62 военнослужащими, взятых Азербайджаном после подписания мирного соглашения и которых азербайджанская сторона рассматривает как террористов.

Но от того решения, которое было принято на переговорах в Москве, а именно, начало процесса разблокирования транспортно-экономических коммуникаций, — в выигрыше будут все. Россия и Азербайджан таким образом хотят привнести позитивное будущее в настоящее. Они уже протянули Армении руку помощи, они готовят площадку для позитивного развития самой Армении. Но армянский народ не готов к этому. Он находится в ситуации тяжелой скорби, понимая проигрыш, а также то, что, возможно, полностью будет утрачен Нагорный Карабах. Думаю, в перспективе Армения все же подключится к совместным проектам, но сначала она пройдет все этапы скорби – отрицание, гнев, депрессию, принятие. И в конце концов сможет везти свои грузы в Россию через азербайджанскую территорию.

В вопросе разблокирования транспортно-экономических связей выиграют все. Связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью очень важна для Баку, поскольку она позволит иметь прямую связь с главным союзником — Турцией. К тому же Турция – это мощный экономический мотор. Поэтому Азербайджан получит серьезные дивиденды от этого транспортного коридора. От него будет получать дивиденды и Россия — через Дербент, Баку РЖД будут связаны с Турецкими железными дорогами, что позволит России и Турции еще в большей степени развивать экономические отношения. Нужно понимать, что Россия по-прежнему имеет в планах присоединение Турции к Евразийскому экономическому союзу», — приводит «Москва-Баку» слова Маркова.

Minval.az