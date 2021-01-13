«Мы побывали на освобожденных от оккупации территориях и стали свидетелями трагедии, с которой прежде никогда не сталкивались. Разрушенный до основания город – это совершенно бесчеловечное деяние, не поддающееся никаким меркам».

Об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Гендиректор отметил, что это – преступление против человечества: «Однако вчера мы стали свидетелями желания и стремления к восстановлению у руководителей местной власти и граждан. В беседе с министром я сказал, что эти люди заново отстроят Карабах просто при поддержке правительства. Именно это мы почувствовали вчера во время встреч с людьми. Такое их желание вызвало у нас чувство гордости» (цитата по АПА).

Minval.az