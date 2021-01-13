Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О ряде вопросов, связанных с психологической помощью военнослужащим и семьям шехидов, участвовавшим в военных операциях по защите территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Согласно постановлению, создана комиссия по оказанию психологической помощи военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войне, и семьям шехидов.

Комиссии поручено принять необходимые меры для обеспечения оказания психологической помощи военнослужащим и семьям шехидов, принимавшим начиная с 27 сентября 2020 года участие в военных операциях по защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, в оперативном, своевременном, качественном и связанном порядке в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О психологической помощи».

Minval.az