В Азербайджане выявлено еще 474 случая заражения коронавирусом, 1322 человека вылечились, 16 скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 474 случая заражения коронавирусом, 1322 человека вылечились, 16 скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/01/13 16:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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