В городе Губа недавно благоустроенные улицы названы в честь 10 шехидов, павших в Отечественной войне.

Как сообщили в Исполнительной власти Губинского района, одна из реконструированных улиц названа в честь национального героя Азербайджана Полада Гашимова, остальные улицы названы в честь шехидов из Губы. Таблички с именами уже вывешены на этих улицах.

В жилом массиве, где ведутся работы по благоустройству, насчитывается 22 улицы. Общая протяженность улиц — более 16 километров.

Отметим, 47 жителей Губинского района пали шехидами в Отечественной войне.

Minval.az