14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку — 5-7, днем — 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем -55-60%.

14 января в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером местами возможны дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az