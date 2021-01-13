С целью регулирования плотности движения вокруг Бакинского железнодорожного вокзала и повышения комфорта пассажиров, на территории вокзала будут созданы три новые парковки. Одна парковочная зона будет находиться перед вокзалом, друга за памятником Джафару Джаббарлы, и еще одна на улице Сулеймана Рагимова, на площади у платформы, куда прибывают поезда.

Об этом говорится в заявлении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что на территории, которая будет оснащена современным техническим оборудованием, планируется парковка 160 единиц транспортных средств. Кроме того, будет выделено 10 специальных мест для лиц с ограниченными физическими возможностями и 36 отдельных мест для велосипедов.

В новых зонах парковки тарифы составят: 1 манат за 0-1 час, 2 маната за 1-3 часа, 3 маната за 3-6 часов, 4 маната за 6-12 часов, 5 манатов за 12-24 часа. За парковку велосипедов плата не требуется. Оплата будет осуществляться при помощи карт, посредством специальных терминалов.

Minval.az