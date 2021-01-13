Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса, сказал председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

«Если человек заразится повторно, вирус может видоизмениться, чтобы победить сформировавшийся иммунитет, и тем самым появляется новый, мутированный вид вируса», — сказал он.

Ученый добавил, что подобная мутация уже зафиксирована в Южной Африке, передает Trend.

Minval.az