Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Ахмеда Магомед оглу Исмаилова исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана.
Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Ахмеда Магомед оглу Исмаилова исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана.
Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/01/12 19:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
45
Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу
По случаю уверенной победы партии в парламентских выборах
В Баку готовится к вводу станция метро »8 Ноября».
В Азербайджане выявлено еще 519 случаев заражения коронавирусом, 1276 человек вылечились, 15 скончались.
Уничтожение религиозных памятников в Карабахе со стороны Армении является трагедией, сказал глава Организация исламского мира образования, науки
Министры иностранных дел Пакистана и Азербайджана обсудят вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой, сельскохозяйственной, железнодорожной сферах и сфере
Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры и частные дома 30 семьям шехидов и лицам,
«Несмотря на то, что мы не смогли добиться желаемого результата, тем не менее, можно сказать, что больше
В Масаллы состоялись похороны погибшего солдата азербайджанской армии Санана Сейфуллаева.