Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Ахмеда Магомед оглу Исмаилова исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Minval.az