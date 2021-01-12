Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры и частные дома 30 семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами в результате военных действий.

Как сообщили в Министерстве, 22 из них были предоставлены квартиры, приобретенные в новом жилом здании в Евлахском районе.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Вусал Насирли и глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев.

В.Насирли отметил, что в 2020 году было запланировано предоставить семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 1500 квартир и частных домов. 1480 из них, включая представленные сегодня 30 квартир и частных домов, уже выданы, в ближайшие два дня будет выдано еще 20 квартир и частных домов. В целом за прошедший период этим гражданам было предоставлено более 9100 квартир и частных домов.

Minval.az