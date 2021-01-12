В Масаллы состоялись похороны погибшего солдата азербайджанской армии Санана Сейфуллаева.

Солдат азербайджанской армии Санан Метлеб оглу Сейфуллаев (1998 г.р.), погибший в Отечественной войне в боях в Губадлинском направлении, похоронен в своем родном поселке Аркиван Масаллинского района, передает АПА.

В церемонии прощания с шехидом приняли участие руководство исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности района.

Глава ИВ Масаллинского района Шахин Мамедов передал брату шехида флаг Азербайджана, в который был завернут гроб.

Отметим, что С.Сейфуллаев на Отечественную войну ушел добровольцем, участвовал в боях в Джабраильском, Физулинском, Губадлинском направлениях фронта и геройски погиб в боях за освобождение Губадлинского района.

Minval.az