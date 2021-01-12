В Баку готовится к вводу станция метро «8 Ноября».

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что на станции установлено 17 эскалаторов и 3 лифта.

«Также проводится ряд работ на других станциях с эскалаторами. Наряду с усилением мер по осмотру и проверке согласно техническим нормативам проведены ремонтно-наладочные работы. В рамках гарантийного срока компании-производителя «ThyssenKrupp» обновлены двигатели-редукторы 18 эскалаторов, а на ряде эскалаторов успешно завершены технические меры для усиления безопасности эскалаторов».

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