Институт геологии и геофизики НАНА проведет научно-исследовательские работы в сфере оборонной тематики на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказал заведующий отделом Института геологии и геофизики, член-корреспондент НАНА Чингиз Алиев, передает АПА.

Он отметил, что одна из этих программ связана с определением и исследованием зон радиоактивного загрязнения с использованием современного оборудования: «Армяне подвергли радиоактивному загрязнению наши земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет. Есть информация о том, что отходы находящейся на территории Армении Мецаморской атомной электростанции закапывали на территории Агдере и Кяльбаджара. В Карабахе планируется проведение радиоэкологических исследований с использованием высоких технологий».

Minval.az