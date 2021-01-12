«Несмотря на то, что мы не смогли добиться желаемого результата, тем не менее, можно сказать, что больше всего итогами московской встречи недовольна армянская сторона».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, подводя итоги встречи с участием лидеров Азербайджана, России и Армении, которая состоялась накануне в Москве.

Эксперт напомнил о том, что требования азербайджанской стороны общеизвестны: незаконные вооруженные формирования в Нагорном Карабахе должны быть разоружены, проживающие в Карабахе армяне должны соблюдать законы Азербайджана, им должны быть выданы общепризнанные паспорта Азербайджанской Республики.

«Помимо этого, под контролем Азербайджана должен находиться Лачинский коридор, несмотря на то, что согласно подписанному Трехстороннему соглашения, там размещены российские миротворцы. Свои границы мы должны охранять сами. К тому же, в ходе последнего заседания Кабмина, проведенного под председательством Ильхама Алиева, глава государства подверг критике действия российских миротворцев. Глава государства подчеркнул, что миротворцы больше уделяют внимание вопросам, которые не относятся к статусу миротворческого контингента», — подчеркнул эксперт.

Как считает Э.Шахиноглу, вероятнее всего, все эти вопросы были затронуты в ходе вчерашней московской встречи. Кроме того, наш собеседник отметил, что для Баку, помимо прочего, важное значение имеет вопрос мегринского коридора, который соединит материковую часть Азербайджана с Нахчываном.

«Между тем, в ходе проведенной совместной пресс-конференции, премьер-министр Никол Пашинян открыто выразил недовольство итогами встречи. Он посетовал на то, что не удалось решить вопрос возвращения военнопленных, остается нерешенным статус Карабаха. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что после завершения боевых действий, те армяне, которые будут пленены после подписанного 10 ноября Трехстороннего соглашения, будут считаться террористами, а не военнопленными. И они ответят за свои действия согласно законодательству Азербайджана. Также глава государства неоднократно упоминал о том, что вопрос статуса закрыт. В этом случае, почему Пашинян вновь затронул эти вопросы? Это был его своеобразный мессидж, адресованный армянской общественности. Мол смотрите, я поднял эти вопросы на встрече, но они не нашли своего решения. Тем более что Пашинян подвергается резкой критике у себя в стране, и этим он хочет успокоить армянскую общественность», — добавил эксперт.

Что касается создания Трехсторонней рабочей группы, то, по словам Э.Шахиноглу, и этот вопрос не является проблемой для азербайджанской стороны.

«Мы готовы к налаживанию отношений и диалогу с Арменией. Вновь повторюсь, наши требования известны всем, и в рамках предстоящих заседаний Трехсторонней рабочей группы они будут озвучиваться часто. Но все дело в том, что для восстановления экономического сотрудничества с Арменией, присоединения этой страны к региональным проектам, официальный Ереван должен признать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от предъявления территориальных претензий, признав Нагорный Карабах как неотделимую часть Азербайджанской Республики. Невозможно налаживание экономического сотрудничества со страной, которая не признает нашу территориальную целость. Но этого мы пока еще не видим. Мы должны продвигаться в этом направлении.

Без признания территориальной целостности Азербайджана со стороны официального Еревана, экономическое сотрудничество с Арменией не представляется возможным. И как это возможно, если мы наладим экономическое сотрудничество с Арменией, а в это время в Нагорном Карабахе разгуливают вооруженные сепаратисты. Они должны быть все разоружены. Если в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы, то в этом случае, для чего там нужны вооруженные сепаратисты? Плюс ко всему, ожидается прибытие турецкого миротворческого контингента. И этом вопросе, они окажут поддержку официальному Баку», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az