Сегодня в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда. Как сообщает ЦБА, спрос на аукционе составил 142,2 млн. долларов США и был полностью удовлетворен.

Таким образом, на последнем валютном аукционе по сравнению с предыдущим аукционом спрос увеличился в 2 раза или 71,6 млн. долларов США. На аукционе средневзвешенный курс маната к доллару сформировался на уровне 1,7000.

ЦБА отмечает, что ожидания на фоне необоснованных новостей, публикуемых в последние дни в прессе и социальных сетях об удешевлении маната, обусловили определенный спрос на рынке наличной валюты, что сказалось на относительном росте спроса на валютных аукционах:

«Однако, учитывая рост цен на нефть по сравнению с прошлым годом, принятие позитивных решений по добыче нефти на недавнем заседании ОПЕК+, старт вакцинации против COVID-19 во всем мире и значительные трансферты из Государственного нефтяного фонда, отмечаем, что утверждения об удешевлении маната необоснованны. С этой точки зрения считаем, что растущий спрос на наличную валюту носит временный характер и в ближайшее время сократится».

В банке добавили, что в последние дни на некоторых сайтах появились сообщения о том, что у банков якобы возникли проблемы с безналичной продажей долларов США и это связано с валютными аукционами:

«Заявляем, что валютные аукционы проводятся Центральным банком 2 раза в неделю (во вторник и четверг), на этих аукционах спрос банков как по наличной, так и по безналичной валюте полностью удовлетворяется».

Minval.az