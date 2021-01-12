«Трехстороннюю встречу, проведенную в Москве по инициативе президента России Владимира Путина, можно считать успешной. Главным итогом встречи стало то, что стороны договорились о создании Рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров».

Об этом сказал директор Российского института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя итоги трехсторонней встречи в Кремле президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении.

По его словам, в регионе уже началось налаживание коммуникаций и транспортных связей, восстановление старых коммуникаций.

«Это означает, что в ближайшее время будет построена дорога в Турцию через Нахчыван, и эта дорога значительно увеличит экономический потенциал Азербайджана. Кроме того, через территорию Азербайджана будет построена дорога, которая свяжет Армению и Россию. Это значительно снизит зависимость Армении от Грузии в сухопутном сообщении с Россией. Также будут построены дороги, которые соединят Баку и другие города с Ханкенди. Это означает, что официальный Баку вступает в третий этап полного возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. На первом этапе в результате ожесточенных боевых действий Азербайджан освободил от оккупации 40 процентов территорий, которые контролировала Армения. На втором этапе Азербайджан на политических и дипломатических переговорах, благодаря успехам армии, не проводя боевых операций, добился возвращения 30 процентов территории. В настоящее время вне контроля Азербайджана остаются 30 процентов территорий.

Азербайджан вернет эту территорию уже не военным, даже не политико-дипломатическим путем, а экономическим путем, путем постепенной интеграции Нагорного Карабаха в Азербайджан. Баку решит оставшуюся проблему, обеспечив интеграцию армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, экономику и государственную систему. В этой связи возникает вопрос улучшения отношений между азербайджанским и армянским народами. Для этого необходимо постепенно завершить информационную и пропагандистскую войну между двумя народами, которая ведется более 30 лет», — отметил он в интервью АПА.

По словам Маркова, московские переговоры для Азербайджана прошли успешно.

«Было видно, что в ходе переговоров Ильхам Алиев доволен, а Никол Пашинян, наоборот, не доволен. Потому что премьер-министру Армении не удалось решить вопрос о возвращении 62 военнослужащих, находящихся в плену в Азербайджане. Эти армянские солдаты были взяты в плен после трехстороннего заявления от 10 ноября, они пытались нарушить достигнутое соглашение, осуществить на территории Азербайджана военные действия диверсионного характера. Решить эту проблему Пашиняну не удалось. В целом, все стороны успешно завершили переговоры. Думаю, что следующий этап переговоров на уровне глав государств состоится в апреле. Сразу после того, как 31 марта рабочая группа на уровне заместителей премьер-министров внесет конкретные предложения по развитию коммуникаций в регионе, лидеры России, Азербайджана и Армении вновь встретятся», — подчеркнул он.

Minval.az